В Крыму арестован сотрудник МВД по подозрению в получении крупной взятки
Начальник следственного управления УМВД России по городу Симферополю заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 7,5 млн руб., сообщается на сайте СУ СКР по республике Крым и Севастополю.
«Вечером 5 апреля текущего года в одном из кафе Симферополя сотрудник полиции получил взятку в размере 7,5 млн. руб., после чего был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело в отношении сотрудника полиции было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным СК, было установлено, что в феврале этого года предприниматель обратился к знакомым с просьбой оказать содействие в прекращении в отношении него следственных действий, направленных на его привлечение к уголовной ответственности за мошеннические действия в составе группы лиц.
С этим предложением посредники обратились к начальнику СУ УМВД России по г. Симферополю, который потребовал за содействие денежное вознаграждение. Сбор доказательной базы и расследование продолжается, добавили в СК.