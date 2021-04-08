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В Крыму арестован сотрудник МВД по подозрению в получении крупной взятки

Ведомости

Начальник следственного управления УМВД России по городу Симферополю заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 7,5 млн руб., сообщается на сайте СУ СКР по республике Крым и Севастополю.

«Вечером 5 апреля текущего года в одном из кафе Симферополя сотрудник полиции получил взятку в размере 7,5 млн. руб., после чего был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», — сообщает пресс-служба ведомства. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным СК, было установлено, что в феврале этого года предприниматель обратился к знакомым с просьбой оказать содействие в прекращении в отношении него следственных действий, направленных на его привлечение к уголовной ответственности за мошеннические действия в составе группы лиц.

С этим предложением посредники обратились к начальнику СУ УМВД России по г. Симферополю, который потребовал за содействие денежное вознаграждение. Сбор доказательной базы и расследование продолжается, добавили в СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных