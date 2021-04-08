В Крыму арестован сотрудник МВД по подозрению в получении крупной взятки

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По данным СК, было установлено, что в феврале этого года предприниматель обратился к знакомым с просьбой оказать содействие в прекращении в отношении него следственных действий, направленных на его привлечение к уголовной ответственности за мошеннические действия в составе группы лиц.