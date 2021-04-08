Умерла актриса из сериала «Мухтар» Белла Шпинер
Актриса Белла Шпинер, сыгравшая в телесериалах «Мухтар. Новый след», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» и «Журов-2», умерла в возрасте 45 лет, сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский в Facebook.
«Сегодня, в День Катастрофы (Йом а-Шоа), ушла белорусская актриса и певица Бэла Шпинер», — написал он.
Шпинер родилась в 1976 г. в Белоруссии. Она училась в Минском училище искусств, в Минском музыкальном училище, а также Белорусской государственной академии искусств.
Шпинер работала в театре «Дзе-Я», Минском ТЮЗе, а также в Республиканском театре белорусской драматургии.