Глава РЖД исключил обсуждение жилищной застройки «РЖД-арены»

Позднее источники издания «Чемпионат» сообщили, что после сноса стадиона там не планируют строить новую арену. При этом один из собеседников портала сообщил, что такое развитие событий может быть связано с планами постройки нового вокзала в районе Черкизово. «Локомотив», как отмечается в публикации, может переехать в Лужники уже в следующем сезоне, с мэрией Москвы обсуждается возможность аренды стадиона на 49 лет.