Глава РЖД исключил обсуждение жилищной застройки «РЖД-арены»
«При любом развитии ситуации мы не планировали обсуждать никакой жилищной застройки. Стадион построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный. На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям», — сказал глава РЖД.
По словам Белозерова, «РЖД-арена» в нынешнем виде не обеспечивает достойный комфорт болельщиков.
«Команда выступает неплохо и попадает в еврокубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя как дома, причем в хорошем доме. Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься — обсуждаем», — добавил глава холдинга.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду футбольному «Локомотиву». В распоряжении журналистов оказался проект письма Белозерова. В нем говорится, что в обмен РЖД передаст городу права на базу команды в Баковке, а также другие спортивные сооружения в Перово и Свиблово. «РЖД Арена» находится в плохом состоянии, ремонт или реконструкция потребуют капитальных вложений, поэтому руководство РЖД рассматривает вариант со сносом стадиона, следует из текста письма.
«Предложений не поступало. Я не подписывал таких бумаг, из стен "Российских железных дорог" такого рода документов не выходило», — отметил глава РЖД.
Позднее источники издания «Чемпионат» сообщили, что после сноса стадиона там не планируют строить новую арену. При этом один из собеседников портала сообщил, что такое развитие событий может быть связано с планами постройки нового вокзала в районе Черкизово. «Локомотив», как отмечается в публикации, может переехать в Лужники уже в следующем сезоне, с мэрией Москвы обсуждается возможность аренды стадиона на 49 лет.
19 мая информацию о переезде «Локомотива» в Лужники и сносе «РЖД Арены» опроверг мэр Москвы Сергей Собянин. Восточный железнодорожный вокзал, который заработает в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Черкизово» (находится рядом со стадионом), не предполагает жилую застройку вокруг него, подчеркнул он.