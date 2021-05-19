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Собянин опроверг информацию о переезде «Локомотива» в Лужники

Ведомости

Информация о сносе «РЖД Арены» и переезде играющего там ФК «Локомотив» на стадион в Лужниках является бредом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься», — написал Собянин.

Восточный железнодорожный вокзал, который заработает в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Черкизово» (находится рядом со стадионом), не предполагает жилую застройку вокруг него, подчеркнул московский мэр.

«Вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона», — добавил Собянин.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду футбольному «Локомотиву». В распоряжении журналистов оказался проект письма генерального директора РЖД Олега Белозерова. В нем говорится, что в обмен РЖД передаст городу права на базу команды в Баковке, а также другие спортивные сооружения в Перово и Свиблово. «РЖД Арена» находится в плохом состоянии, ремонт или реконструкция потребуют капитальных вложений, поэтому руководство РЖД рассматривает вариант со сносом стадиона, следует из текста письма.

Позднее источники издания «Чемпионат» сообщили, что после сноса стадиона там не планируют строить новую арену. При этом один из собеседников портала сообщил, что такое развитие событий может быть связано с планами постройки нового вокзала в районе Черкизово. «Локомотив», как отмечается в публикации, может переехать в Лужники уже в следующем сезоне, с мэрией Москвы обсуждается возможность аренды стадиона на 49 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных