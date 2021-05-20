Минэнерго опровергло повреждение ниток энергомоста в Крым
Энергомост из Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
«Подводная часть каждой из четырёх линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии и одного резервного. На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объём перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет», — сказал Шульгинов, слова которого передала пресс-служба.
По словам министра, с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема Крыма была не просто обеспечена необходимой электроэнергией, но и стала профицитный. «Поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма», — подчеркнул он.
Ранее в четверг «РИА Новости» со ссылкой на министра топлива и энергетики Крыма Евгения Рукавишникова сообщило, что одна из ниток энергомоста в Крым повреждена. Он отмечал, что специалисты проводят переключение поврежденной жилы на резервную, что потребует определенного времени. Из-за повреждения возможная передаваемая мощность снижена на 25%, пояснял министр.
Работы над мостом начались в 2015 г. На полную мощность энергомост в Крым заработал в мае 2016 г. Ранее электроэнергия поставлялась на полуостров из Украины.