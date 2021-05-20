Минэнерго опровергло повреждение ниток энергомоста в Крым

По словам министра, с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема Крыма была не просто обеспечена необходимой электроэнергией, но и стала профицитный. «Поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма», — подчеркнул он.