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Минэнерго опровергло повреждение ниток энергомоста в Крым

Ведомости

Энергомост из Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Подводная часть каждой из четырёх линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии и одного резервного. На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объём перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет», — сказал Шульгинов, слова которого передала пресс-служба.

По словам министра, с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема Крыма была не просто обеспечена необходимой электроэнергией, но и стала профицитный. «Поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма», — подчеркнул он.

Ранее в четверг «РИА Новости» со ссылкой на министра топлива и энергетики Крыма Евгения Рукавишникова сообщило, что одна из ниток энергомоста в Крым повреждена. Он отмечал, что специалисты проводят переключение поврежденной жилы на резервную, что потребует определенного времени. Из-за повреждения возможная передаваемая мощность снижена на 25%, пояснял министр.

Работы над мостом начались в 2015 г. На полную мощность энергомост в Крым заработал в мае 2016 г. Ранее электроэнергия поставлялась на полуостров из Украины.

Ранее по теме: В Крыму сообщили о повреждении одной из ниток энергомоста

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных