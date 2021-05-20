В Крыму сообщили о повреждении одной из ниток энергомоста
Одна из ниток энергомоста в Крым повреждена, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра топлива и энергетики Крыма Евгения Рукавишникова.
«По полученной вчера оперативной информации повреждена одна из ниток энергомоста – одна фаза Тамань-Кафа первая цепь, что вызвало сокращение ресурса, который у нас имелся на 25%», — сказал Рукавишников.
В данный момент специалисты проводят переключение поврежденной жилы на резервную, что потребует определенного времени. Из-за повреждения возможная передаваемая мощность снижена на 25%, добавил министр.
Работы над мостом начались в 2015 г. На полную мощность энергомост в Крым заработал в мае 2016 г. Ранее электроэнергия поставлялась на полуостров из Украины.