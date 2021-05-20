Титов призвал сделать добровольной замену трудовых мигрантов заключенными
Замена трудовых мигрантов заключенными в случае принятия такой инициативы должна быть произведена только на добровольной основе, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, слова которого передает ТАСС.
«Если к процессу подойдут одновременно с гуманистической и рационально-коммерческой точки зрения, то я поддерживаю эту инициативу. Полагаю, что это должно быть добровольным решением заключенных, которые получат возможность сокращения срока. А заработная плата, часть которой может идти на более комфортное проживание и питание, позволит накопить средства к моменту выхода на свободу», — сказал Титов.
При этом бизнес-омбудсмен рассказал о «случаях злоупотребления со стороны руководства отдельных колоний, которые превращали заключенных в рабов и не стесняясь зарабатывали на их тяжелом труде». «Заключенным должна быть предложена прозрачная и понятная юридическая база для оформления трудовых отношений. С соблюдением всех их прав», — отметил он.
20 мая директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать труд осужденных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов.
По его словам, это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия». По словам Калашникова, у 188 тыс. заключенных есть право подать заявление на замену наказания на принудительные работы. При такой замене человек будет жить в общежитии, снимать квартиру или жить с семьей, если работодатель предоставит такие условия. Также он будет получать достойную зарплату.