Титов призвал сделать добровольной замену трудовых мигрантов заключенными

По его словам, это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия». По словам Калашникова, у 188 тыс. заключенных есть право подать заявление на замену наказания на принудительные работы. При такой замене человек будет жить в общежитии, снимать квартиру или жить с семьей, если работодатель предоставит такие условия. Также он будет получать достойную зарплату.