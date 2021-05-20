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Титов призвал сделать добровольной замену трудовых мигрантов заключенными

Ведомости

Замена трудовых мигрантов заключенными в случае принятия такой инициативы должна быть произведена только на добровольной основе, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, слова которого передает ТАСС.

«Если к процессу подойдут одновременно с гуманистической и рационально-коммерческой точки зрения, то я поддерживаю эту инициативу. Полагаю, что это должно быть добровольным решением заключенных, которые получат возможность сокращения срока. А заработная плата, часть которой может идти на более комфортное проживание и питание, позволит накопить средства к моменту выхода на свободу», — сказал Титов.

При этом бизнес-омбудсмен рассказал о «случаях злоупотребления со стороны руководства отдельных колоний, которые превращали заключенных в рабов и не стесняясь зарабатывали на их тяжелом труде». «Заключенным должна быть предложена прозрачная и понятная юридическая база для оформления трудовых отношений. С соблюдением всех их прав», — отметил он.

20 мая директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать труд осужденных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов.

По его словам, это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия». По словам Калашникова, у 188 тыс. заключенных есть право подать заявление на замену наказания на принудительные работы. При такой замене человек будет жить в общежитии, снимать квартиру или жить с семьей, если работодатель предоставит такие условия. Также он будет получать достойную зарплату.

Ранее по теме: Во ФСИН предложили заменить трудовых мигрантов заключенными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных