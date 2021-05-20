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Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Ведомости

Продление майских праздников позволило избежать роста заболеваемости коронавирусом, сейчас эпидемическая ситуация оценивается как стабильная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Ситуация по новой коронавирусной инфекции сегодня остается стабильной. Решение, которое было принято о том, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырех дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации», — цитирует ТАСС Попову.

По ее словам, «Санитарный щит», к созданию которого приступила Россия, должен помочь преодолеть любую эпидемию без локдауна. «Основная задача, которую мы перед собой ставим, — это чтобы любая инфекция не наносила такого ущерба, как <...> принес прошлый год», — подчеркнула Попова.

Ранее о том, что власти приступили к созданию «санитарного щита» России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 21 апреля президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что у России должен быть «мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», созданный с максимальным применением отечественного оборудования и компонентов. По словам главы государства, при появлении инфекции, сравнимой по опасности с коронавирусом, Россия должна быть готова за четыре для создать собственные тест-системы и эффективную вакцину. Достигнуть этой цели президент поручил к 2030 г.

Ранее по теме: Мишустин объявил о начале создания «санитарного щита» России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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