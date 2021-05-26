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В России признали нежелательными три немецкие неправительственные организации

Ведомости

Российская Генпрокуратура признала нежелательными три неправительственные организации из Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов 26 мая Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ"), ФРГ, Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС"), ФРГ и Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО"), ФРГ», — сообщили в пресс-службе.

Деятельность этих организаций, как отметили в надзорном ведомстве, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

Информация о решении Генпрокуратуры направлена в российский Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных