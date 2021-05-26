В России признали нежелательными три немецкие неправительственные организации
Российская Генпрокуратура признала нежелательными три неправительственные организации из Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов 26 мая Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ"), ФРГ, Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС"), ФРГ и Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО"), ФРГ», — сообщили в пресс-службе.
Деятельность этих организаций, как отметили в надзорном ведомстве, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».
Информация о решении Генпрокуратуры направлена в российский Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.