Россияне начали менять путевки на российские курорты в пользу Турции
Туристы из России начали менять путевки на отечественные курорты в пользу турецких, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.
«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», — рассказала Ломидзе.
Пока, как заявляют туроператоры, эта тенденция не носит массового характера. В туроператоре «Интурист» агентству сообщили, что единицы меняют путевки с российских курортов на турецкие. «Это не массовое явление и статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны», — отметили в туроператоре.
Другой туроператор также сообщил о небольшом числе заявок на обмен путевок. «Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера», — пояснили в компании.
15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за роста числа случаев COVID-19, позже запрет был продлен до 21 июня. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.
По данным АТОР, в первый день после снятия ограничений на полеты в Анталью на 44 рейсах прибудут 12,2 тыс. туристов из России, среди них будут клиенты всех крупных российских туроператоров.