Россияне начали менять путевки на российские курорты в пользу Турции

Пока, как заявляют туроператоры, эта тенденция не носит массового характера. В туроператоре «Интурист» агентству сообщили, что единицы меняют путевки с российских курортов на турецкие. «Это не массовое явление и статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны», — отметили в туроператоре.