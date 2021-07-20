В Челябинской области возбудили уголовное дело против замминистра экологии
Следственный комитет (СК) России по Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя министра экологии региона, сообщила пресс-служба ведомства. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Его имя в СК не назвали.
«По данным следствия, подозреваемый, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов во время замеров», — сообщили в СК.
В данным момент расследование дела продолжается. Ранее ТАСС сообщил о проведении следственных действий в министерстве экологии Челябинской области.
По данным на сайте ведомства, министром экологии в регионе является Сергей Лихачев. У него есть один заместитель — Виталий Безруков, а также два первых заместителя — Игорь Гилев и Яна Куприкова.