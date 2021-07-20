В Челябинской области возбудили уголовное дело против замминистра экологии

«По данным следствия, подозреваемый, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов во время замеров», — сообщили в СК.