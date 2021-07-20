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В Челябинской области возбудили уголовное дело против замминистра экологии

Ведомости

Следственный комитет (СК) России по Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя министра экологии региона, сообщила пресс-служба ведомства. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Его имя в СК не назвали.

«По данным следствия, подозреваемый, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов во время замеров», — сообщили в СК.

В данным момент расследование дела продолжается. Ранее ТАСС сообщил о проведении следственных действий в министерстве экологии Челябинской области.

По данным на сайте ведомства, министром экологии в регионе является Сергей Лихачев. У него есть один заместитель — Виталий Безруков, а также два первых заместителя — Игорь Гилев и Яна Куприкова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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