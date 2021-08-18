В России среди привитых от COVID-19 разыграют призы по 100 000 рублей

Начисление выигрыша будет проводиться на карту «МИР». Чтобы получить уведомление о выигрыше и начислить его на карту, «необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ (Едином портале государственных и муниципальных услуг. — Прим.ред.) указать номер своей банковской карты МИР. После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя».