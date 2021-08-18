В России среди привитых от COVID-19 разыграют призы по 100 000 рублей
С сентября по декабрь правительство проведет розыгрыш призов по 100 000 руб. среди вакцинированных от коронавируса россиян старше 18 лет. Их получат случайные 1000 привитых, а выигрыш будет перечисляться исключительно на карты «МИР». Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 г. среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 000 руб.», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Победителей лотереи «определит компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки».
Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов пройдет на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф, результаты будут опубликованы на этом же сайте и в СМИ. В каких именно изданиях, не уточняется. «Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов», — уточнили в правительстве.
Начисление выигрыша будет проводиться на карту «МИР». Чтобы получить уведомление о выигрыше и начислить его на карту, «необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ (Едином портале государственных и муниципальных услуг. — Прим.ред.) указать номер своей банковской карты МИР. После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя».
Различные программы поощрения вакцинации вводились ранее на уровне регионов, в том числе и в Москве. За прививку, в основном россиян старше 60 лет, полагались денежные и продуктовые выплаты, а также различные бонусы и скидки. В Москве среди привитых разыгрывали автомобили, в Подмосковье — квартиры.
В настоящий момент в России зарегистрированы четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе. Позже значительное число регионов, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, объявили о массовой вакцинации работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19.