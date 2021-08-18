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В России среди привитых от COVID-19 разыграют призы по 100 000 рублей

Ведомости

С сентября по декабрь правительство проведет розыгрыш призов по 100 000 руб. среди вакцинированных от коронавируса россиян старше 18 лет. Их получат случайные 1000 привитых, а выигрыш будет перечисляться исключительно на карты «МИР». Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 г. среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 000 руб.», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Победителей лотереи «определит компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки». 

Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов пройдет на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф, результаты будут опубликованы на этом же сайте и в СМИ. В каких именно изданиях, не уточняется. «Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша призов», — уточнили в правительстве.

Начисление выигрыша будет проводиться на карту «МИР». Чтобы получить уведомление о выигрыше и начислить его на карту,  «необходимо убедиться в наличии подтверждённой учётной записи на ЕПГУ и не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ (Едином портале государственных и муниципальных услуг. — Прим.ред.) указать номер своей банковской карты МИР. После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя».

Различные программы поощрения вакцинации вводились ранее на уровне регионов, в том числе и в Москве. За прививку, в основном россиян старше 60 лет, полагались денежные и продуктовые выплаты, а также различные бонусы и скидки. В Москве среди привитых разыгрывали автомобили, в Подмосковье — квартиры.

В настоящий момент в России зарегистрированы четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе. Позже значительное число регионов, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, объявили о массовой вакцинации работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Ранее по теме: В Москве вновь разыграют автомобили среди привившихся

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных