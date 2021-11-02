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Большинство россиян не согласились со словами Моргенштерна о Дне Победы

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70% россиян не согласились с мнением рэпера Моргенштерна о том, что не стоит слишком широко праздновать Победу в Великой Отечественной войне, а следует двигаться дальше, достигая новых побед, например, в информационных, космических технологиях. По данным опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), согласились с этой мыслью 22%: 30-37% среди молодежи, 26% мужчин и 18% женщин. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Также Моргенштерн сказал, что на празднование 9 мая в России тратится слишком много денег. 68% опрошенных (среди старшего поколения — 74-75%) не согласны с таким мнением, согласились 22% (среди молодежи — 31-37%). 

По результатам опроса, 79% россиян знают имя рэпера Моргенштерна, 25% слышали его песни (среди молодежи — 45-61%). 61% тех, кто знает Моргенштерна, относится к нему безразлично, 6% — скорее с симпатией, 30% — скорее с антипатией. 

Моргенштерн высказался о праздновании Дня Победы в интервью Ксении Собчак. Музыкант, в частности, усомнился в необходимости ежегодно тратить большие средства на празднование 9 мая. «Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то?» — сказал он в интервью.

В свою очередь адвокат музыканта опроверг версию о том, что своим высказыванием Моргенштерн предложил отменить празднование Дня Победы. По его словам, музыкант «высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом» (цитата по РИА Новости»).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Моргенштерна, посоветовал обсудить важность этого праздника с ветеранами. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения представителей ветеранской организации. 

Ранее по теме: Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных