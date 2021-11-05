Экономист сообщила об ужесточении контроля за выплатой пенсий иностранцам в России

Она рассказала, что сейчас в России ведется работа по созданию единого реестра сведений о населении. В него будет вноситься в том числе и информация об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно. Как только в реестре будет появляться информация об аннулировании ВНЖ иностранца в России, начисление и выплата пенсии ПФР будут приостанавливаться с первого числа следующего месяца.