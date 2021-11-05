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Общество

Экономист сообщила об ужесточении контроля за выплатой пенсий иностранцам в России

Ведомости

Пожилым иностранцам с истекшим или аннулированным видом на жительство (ВНЖ) в России могут перестать платить пенсии с 2023 г., рассказала агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Наличие разрешения на пребывание в России позволяет иностранным гражданам рассчитывать на получение пенсии. При этом выплаты положены в случае отчисления страховых взносов за работника в систему обязательного пенсионного страхования и если заявитель работал по официальному трудовому договору — бессрочному или сроком не менее шести месяцев непрерывно.

Сейчас Пенсионный фонд России (ПФР) начисляет пенсию исходя из документов, предоставленных в МВД, и прекращает выплаты, когда получает информацию об истечении срока вида на жительство или аннулировании ВНЖ иностранного гражданина. Однако, по словам Григорьевой, информация из МВД не всегда поступает вовремя и это приводит к ситуации, когда иностранцы получают пенсии до тех пор, пока не наступит срок очередного предоставления документов.

Она рассказала, что сейчас в России ведется работа по созданию единого реестра сведений о населении. В него будет вноситься в том числе и информация об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно. Как только в реестре будет появляться информация об аннулировании ВНЖ иностранца в России, начисление и выплата пенсии ПФР будут приостанавливаться с первого числа следующего месяца.

Планируется, что в течение 2022 г. реестр будет наполняться данными о населении, а ПФР начнет взаимодействовать с ним с 1 января 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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