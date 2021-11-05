Экономист сообщила об ужесточении контроля за выплатой пенсий иностранцам в России
Пожилым иностранцам с истекшим или аннулированным видом на жительство (ВНЖ) в России могут перестать платить пенсии с 2023 г., рассказала агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Наличие разрешения на пребывание в России позволяет иностранным гражданам рассчитывать на получение пенсии. При этом выплаты положены в случае отчисления страховых взносов за работника в систему обязательного пенсионного страхования и если заявитель работал по официальному трудовому договору — бессрочному или сроком не менее шести месяцев непрерывно.
Сейчас Пенсионный фонд России (ПФР) начисляет пенсию исходя из документов, предоставленных в МВД, и прекращает выплаты, когда получает информацию об истечении срока вида на жительство или аннулировании ВНЖ иностранного гражданина. Однако, по словам Григорьевой, информация из МВД не всегда поступает вовремя и это приводит к ситуации, когда иностранцы получают пенсии до тех пор, пока не наступит срок очередного предоставления документов.
Она рассказала, что сейчас в России ведется работа по созданию единого реестра сведений о населении. В него будет вноситься в том числе и информация об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно. Как только в реестре будет появляться информация об аннулировании ВНЖ иностранца в России, начисление и выплата пенсии ПФР будут приостанавливаться с первого числа следующего месяца.
Планируется, что в течение 2022 г. реестр будет наполняться данными о населении, а ПФР начнет взаимодействовать с ним с 1 января 2023 г.