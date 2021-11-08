В Кремле ответили на вопрос о сокращении срока действия QR-кодов о вакцинации
Кремль не обсуждал и не планирует сокращать срок действия QR-кодов, которые получают привившиеся от коронавируса или переболевшие им, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Информация, что сроки сертификатов о вакцинации сегодня сократились вдвое, связана со сбоем на портале «Госуслуг».
«Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами. Сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но к сожалению, иногда связаны с такими сбоями. Поэтому ничего страшного в этом нет», — сказал Песков.
Несколько пользователей портала ранее сообщили «Ведомостям», что срок действия их COVID-сертификатов сократился вдвое. При этом на самом портале нет официального сообщения об изменениях, а пользователи не получали извещений о сокращении срока действия документа.
Минздрав и Минцифры позже сообщили через оперштаб по борьбе с коронавирусом, что срок действия QR-кодов останется прежним — 1 год. У некоторых пользователей портала госуслуг срок сократился из-за технических работ на портале. «Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — добавили в правительстве.
8 ноября вступил в силу новый сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19. Такой документ выдается на год. Сертификаты, которые были выданы ранее, будут автоматически переоформлены.