В Кремле ответили на вопрос о сокращении срока действия QR-кодов о вакцинации

«Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами. Сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но к сожалению, иногда связаны с такими сбоями. Поэтому ничего страшного в этом нет», — сказал Песков.