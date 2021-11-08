Литва передислоцирует силы из-за наплыва мигрантов со стороны Белоруссии

Руководитель Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев отметил, что на границе Белоруссии с Польшей могут находиться до 5 000 нелегальных мигрантов. «Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне)- Кузница (на польской стороне), этой информацией мы уже располагали в выходные дни», – заявил он на заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.