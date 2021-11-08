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Литва передислоцирует силы из-за наплыва мигрантов со стороны Белоруссии

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Власти Литвы передислоцируют силы из-за движения большой колонны мигрантов в Белоруссии в направлении границы с Польшей, сообщает Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

«По причине движения большой колонны мигрантов в Беларуси в направлении границы с Польшей в Литве передислоцируются силы», — пишет издание.

Руководитель Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев отметил, что на границе Белоруссии с Польшей могут находиться до 5 000 нелегальных мигрантов. «Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне)- Кузница (на польской стороне), этой информацией мы уже располагали в выходные дни», – заявил он на заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

По его словам, литовская сторона «готовится ко всем возможным сценариям» развития ситуации.

«К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со Штабом Вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных в боевой готовности. Также в данный момент уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы», – отметил он.

В свою очередь, Станислав Жарын, пресс-секретарь польского министра, координирующего работу спецслужб, заявил, что в Варшаве фиксируют подготовку массового штурма мигрантами границы со стороны Белоруссии. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сказал, что военные «готовы к любому сценарию» и намерены обеспечить «жесткую защиту границы». По словам главы минобороны Польши Мариуша Блащака, на границе дежурят более 12 000 польских солдат.

Позднее издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на белорусских пограничников сообщило, что большая группа мигрантов пересекла белорусско-польскую границу. Мигранты перерезали колючую проволоку на границе с Польшей и находятся в окрестностях польского пункта пропуска «Кузница».

Ранее по теме: Пограничники Белоруссии заявили о движении группы беженцев к границе с Польшей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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