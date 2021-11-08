РКН назвал число заблокированных ресурсов с фейковыми сертификатами о вакцинации

Ранее IB-Group сообщала, что число предложений купить поддельный сертификат осенью увеличилось в 20 раз по сравнению с летом. Такие документы можно купить за сумму от 4000 до 12 000 руб. с доставкой за три дня. Тем временем в «Лаборатории Касперского» обнаружили на теневом рынке предложения о покупке поддельных европейских сертификатов о вакцинации; мошенники предлагают покупателям выбрать страну вакцинации и один из препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. В Евросоюзе призвали Россию принять меры для расследования таких случаев и реагирования на них.