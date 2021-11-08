РКН назвал число заблокированных ресурсов с фейковыми сертификатами о вакцинации
Роскомнадзор в период с марта 2021 г. заблокировал или удалил свыше 4,1 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4 117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», — сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, в марте таких ресурсов было выявлено 24, в апреле — 66, в мае — 36, в июне — 83, в июле — 1 353, в августе — 1 148, в сентябре — 658, в октябре — 562, в ноябре — 187.
2 ноября МВД сообщило, что в России во втором полугодии текущего года возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19. За этот период правоохранители установили по таким делам 293 фигуранта и заблокировали 2036 интернет-ресурсов, занимающихся продажей фальшивых сертификатов.
Ранее IB-Group сообщала, что число предложений купить поддельный сертификат осенью увеличилось в 20 раз по сравнению с летом. Такие документы можно купить за сумму от 4000 до 12 000 руб. с доставкой за три дня. Тем временем в «Лаборатории Касперского» обнаружили на теневом рынке предложения о покупке поддельных европейских сертификатов о вакцинации; мошенники предлагают покупателям выбрать страну вакцинации и один из препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. В Евросоюзе призвали Россию принять меры для расследования таких случаев и реагирования на них.