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РКН назвал число заблокированных ресурсов с фейковыми сертификатами о вакцинации

Ведомости

Роскомнадзор в период с марта 2021 г. заблокировал или удалил свыше 4,1 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4 117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в марте таких ресурсов было выявлено 24, в апреле — 66, в мае — 36, в июне — 83, в июле — 1 353, в августе — 1 148, в сентябре — 658, в октябре — 562, в ноябре — 187.

2 ноября МВД сообщило, что в России во втором полугодии текущего года возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19. За этот период правоохранители установили по таким делам 293 фигуранта и заблокировали 2036 интернет-ресурсов, занимающихся продажей фальшивых сертификатов.

Ранее IB-Group сообщала, что число предложений купить поддельный сертификат осенью увеличилось в 20 раз по сравнению с летом. Такие документы можно купить за сумму от 4000 до 12 000 руб. с доставкой за три дня. Тем временем в «Лаборатории Касперского» обнаружили на теневом рынке предложения о покупке поддельных европейских сертификатов о вакцинации; мошенники предлагают покупателям выбрать страну вакцинации и один из препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. В Евросоюзе призвали Россию принять меры для расследования таких случаев и реагирования на них.

Ранее по теме: В России начал действовать новый сертификат о вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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