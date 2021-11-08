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В школах Воронежской области вводится масочный режим для учеников и педагогов

Ведомости

В школах Воронежской области вводится масочный режим для учеников и учителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования, науки и молодежной политики региона.

Отмечается, что мера вводится временно для адаптации после завершения двухнедельных каникул и массового выхода на очное обучение. «Дальнейшие решения будут зависеть от развития санитарно-эпидемиологической обстановки», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, все образовательные учреждения должны обеспечить режим термометрии на входе в здания, а также максимальное разграничение передвижения обучающихся по времени и маршрутам. 25 октября в регионе из-за сложной ситуации с коронавирусом в школах начались каникулы.

По данным оперштаба, в области за последние сутки COVID-19 обнаружен у 799 человек, 41 человек умер. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 160 626 случаев коронавируса, 5 121 человек умер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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