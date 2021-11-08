В школах Воронежской области вводится масочный режим для учеников и педагогов

Кроме того, все образовательные учреждения должны обеспечить режим термометрии на входе в здания, а также максимальное разграничение передвижения обучающихся по времени и маршрутам. 25 октября в регионе из-за сложной ситуации с коронавирусом в школах начались каникулы.