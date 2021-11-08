В школах Воронежской области вводится масочный режим для учеников и педагогов
В школах Воронежской области вводится масочный режим для учеников и учителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования, науки и молодежной политики региона.
Отмечается, что мера вводится временно для адаптации после завершения двухнедельных каникул и массового выхода на очное обучение. «Дальнейшие решения будут зависеть от развития санитарно-эпидемиологической обстановки», — пояснили в пресс-службе.
Кроме того, все образовательные учреждения должны обеспечить режим термометрии на входе в здания, а также максимальное разграничение передвижения обучающихся по времени и маршрутам. 25 октября в регионе из-за сложной ситуации с коронавирусом в школах начались каникулы.
По данным оперштаба, в области за последние сутки COVID-19 обнаружен у 799 человек, 41 человек умер. За весь период пандемии в регионе зафиксировано 160 626 случаев коронавируса, 5 121 человек умер.