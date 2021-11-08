Глава ХМАО сделала шесть прививок от коронавируса
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова сделала шесть прививок от коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент общественных и внешних связей региона.
«Если говорить обо мне лично, я сделала шесть прививок. Участвую в исследовании. Сделала "Спутник V". Я вместе со всеми», — сказала Комарова в ходе рабочей встречи губернатора с депутатами города Урая. По ее мнению, самое эффективное в условиях пандемии — это вакцинация.
В качестве аргумента она привела то, что при вакцинации заболевание протекает в более легкой форме.
«Есть аргумент, что (после прививки) все равно заболевают. Да, но есть статистика, что в данном случае заболевание проходит с меньшими потерями, угрозами для здоровья человека, не говоря о том, что заболевших существенно меньше среди тех, кто с прививками», — пояснила Комарова.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе этого года. На данный момент в стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». 8 ноября вступил в силу новый сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19. Такой документ выдается на год. Сертификаты, которые были выданы ранее, будут автоматически переоформлены.