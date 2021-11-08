Глава ХМАО сделала шесть прививок от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе этого года. На данный момент в стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». 8 ноября вступил в силу новый сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19. Такой документ выдается на год. Сертификаты, которые были выданы ранее, будут автоматически переоформлены.