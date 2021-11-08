Сбой со сроками действия сертификатов на госуслугах затронул 300 000 человек
Сбой в работе портала «Госуслуги», из-за которых пользователям демонстрировались ошибочные сроки действия сертификатов о вакцинации против коронавируса, затронул 300 000 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на рассылку портала.
Несколько пользователей портала ранее сообщили «Ведомостям», что срок действия их COVID-сертификатов сократился вдвое. При этом на самом портале нет официального сообщения об изменениях, а пользователи не получали извещений о сокращении срока действия документа.
«Утром 8 ноября некоторые пользователи госуслуг заметили, что срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса изменился — был год, а стало полгода. Ошибки были допущены в сертификатах у 300 000 человек», — отмечается в рассылке «Госуслуг».
8 ноября вступил в силу новый сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном COVID-19. Такой документ выдается на год. Сбой в работе портала связан с обновлением выпущенных сертификатов о вакцинации.
«Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить. На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошел сбой — смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных», — добавляется в сообщении «Госуслуг».
Минздрав и Минцифры ранее сообщили через оперштаб по борьбе с коронавирусом, что срок действия QR-кодов останется прежним — 1 год.