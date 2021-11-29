В России могут повысить ценовой порог «налога на роскошь»
Профильные ведомства обсуждают повышение ценового порога для автомобилей, подпадающих под повышающий коэффициент транспортного налога, — так называемый «налог на роскошь», пишет издание Autonews.
В Минпромторге информацию подтвердили, сказав, что работают с Минфином и ФНС по определению параметров для повышенного транспортного налога на дорогие авто, однако величину, на которую планируется его поднять, не назвали. Сообщается, что ее могут пересчитать уже к марту следующего года, когда будут опубликованы списки автомобилей, владельцы которых должны оплачивать транспортный налог по повышенной ставке.
«Налог на роскошь» появился в России в 2014 г. Его начисляют для автомобилей стоимостью от 3 млн руб. Так, для машин стоимостью от 3 до 5 млн руб. возрастом 1-2 года транспортный налог умножается на 1,3, а возрастом 2-3 года — до 1,1. За автомобили стоимостью от 5 до 10 млн руб. и не старше 5 лет владельцам нужно платить уже двойной налог. Сумма налога на автомобили стоимостью 10-15 млн руб. и не старше 10 лет, а также дороже 15 млн и не старше 20 лет умножается на 3. Значение имеет и возраст автомобиля: какие-то модели облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, какие-то — первые два или три года.
Весной Российская ассоциация дилеров (РОАД) обращалась в Минпромторг с просьбой рассмотреть вопрос о повышении базового диапазона с 3-5 млн руб. до 5-7 млн руб. Дилеры объяснили необходимость такого решения изменениями курсов валют и повышением цен на автомобили более чем на 60% с 2014 г. Если в первоначальной итерации в налоговом перечне был 191 автомобиль, то сейчас он включает более 1300 позиций. Так, в текущем году в этот список, куда входят такие премиальные марки, как Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, и Porsche, попали и модели из массового сегмента — например, Kia, Skoda и Nissan.