В России могут повысить ценовой порог «налога на роскошь»

«Налог на роскошь» появился в России в 2014 г. Его начисляют для автомобилей стоимостью от 3 млн руб. Так, для машин стоимостью от 3 до 5 млн руб. возрастом 1-2 года транспортный налог умножается на 1,3, а возрастом 2-3 года — до 1,1. За автомобили стоимостью от 5 до 10 млн руб. и не старше 5 лет владельцам нужно платить уже двойной налог. Сумма налога на автомобили стоимостью 10-15 млн руб. и не старше 10 лет, а также дороже 15 млн и не старше 20 лет умножается на 3. Значение имеет и возраст автомобиля: какие-то модели облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, какие-то — первые два или три года.