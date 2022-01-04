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ВОЗ с ноября отслеживает новый штамм коронавируса во Франции

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с ноября отслеживает новый вариант коронавируса, который был выявлен на юге Франции, сообщил в ходе брифинга эксперт организации Абди Махамуд.

«Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта», — сообщил Махамуд (цитата по «РИА Новости»). ВОЗ продолжит отслеживать развитие этого варианта и его возможное распространение в других странах Европы, добавил он.

Ранее о появлении нового штамма коронавируса сообщили специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе. У нового штамма обнаружено 46 мутаций, говорится в их исследовании. Пока неизвестно, является ли новый штамм более заразным, чем изначальный вариант коронавируса или штамм «омикрон»: исследования находятся на начальной стадии. Австрийская газета Heute сообщила, что новый штамм был выявлен у человека, который вернулся из Камеруна. Он заразил еще 12 человек.

Ранее по теме: Heute узнал о выявлении во Франции нового штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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