ВОЗ с ноября отслеживает новый штамм коронавируса во Франции

«Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта», — сообщил Махамуд (цитата по «РИА Новости»). ВОЗ продолжит отслеживать развитие этого варианта и его возможное распространение в других странах Европы, добавил он.