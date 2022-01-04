Heute узнал о выявлении во Франции нового штамма коронавируса
Неизвестный ранее вариант коронавируса выявили на юге Франции у человека, который приехал в страну из Камеруна, он заразил новым штаммом еще 12 человек, сообщила австрийская газета Heute.
«После возвращения одного человека из поездки в Камерун двенадцать человек на юге Франции заразились неизвестным ранее вариантом. Эксперты приходят к выводу, что возбудитель может быть оттуда. Тесты показали "нетипичную комбинацию мутаций". По данным исследователей из Университета Джонса Хопкинса, уровень вакцинации в Камеруне составляет всего 2,4%», — сообщило издание.
Впервые о новом штамме под предварительным обозначением B.1.640.2 сообщили специалисты Института инфекционных заболеваний в Марселе. В их исследовании говорится, что в новом варианте коронавируса обнаружено 46 мутаций. Пока неизвестно, является ли новый штамм более заразным, чем изначальный вариант коронавируса или штамм «омикрон»: исследования находятся на начальной стадии.
Новый вариант коронавируса «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, он быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, а число новых случаев заболевания штаммом удваивается в течение полутора-трех дней.
Ученые медицинского факультета Гонконгского университета ранее заявляли, что «омикрон» распространяется в 70 раз быстрее «дельты». При этом в легких человека он распространяется в 10 раз медленнее, чем вариант коронавируса, с которого началась пандемия, выяснили исследователи. По их мнению, это также может свидетельствовать о более легком течении болезни при заражении новым штаммом.