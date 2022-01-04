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Heute узнал о выявлении во Франции нового штамма коронавируса

Ведомости

Неизвестный ранее вариант коронавируса выявили на юге Франции у человека, который приехал в страну из Камеруна, он заразил новым штаммом еще 12 человек, сообщила австрийская газета Heute.

«После возвращения одного человека из поездки в Камерун двенадцать человек на юге Франции заразились неизвестным ранее вариантом. Эксперты приходят к выводу, что возбудитель может быть оттуда. Тесты показали "нетипичную комбинацию мутаций". По данным исследователей из Университета Джонса Хопкинса, уровень вакцинации в Камеруне составляет всего 2,4%», — сообщило издание.

Впервые о новом штамме под предварительным обозначением B.1.640.2 сообщили специалисты Института инфекционных заболеваний в Марселе. В их исследовании говорится, что в новом варианте коронавируса обнаружено 46 мутаций. Пока неизвестно, является ли новый штамм более заразным, чем изначальный вариант коронавируса или штамм «омикрон»: исследования находятся на начальной стадии.

Новый вариант коронавируса «омикрон» был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, он быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, а число новых случаев заболевания штаммом удваивается в течение полутора-трех дней.

Ученые медицинского факультета Гонконгского университета ранее заявляли, что «омикрон» распространяется в 70 раз быстрее «дельты». При этом в легких человека он распространяется в 10 раз медленнее, чем вариант коронавируса, с которого началась пандемия, выяснили исследователи. По их мнению, это также может свидетельствовать о более легком течении болезни при заражении новым штаммом.

Ранее по теме: NYT: «омикрон» поражает легкие медленнее других штаммов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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