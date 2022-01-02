NYT: «омикрон» поражает легкие медленнее других штаммов
Штамм коронавируса «омикрон» распространяется на легкие реже, чем другие варианты COVID-19. Инфекция поражает преимущественно верхние дыхательные пути. Об этом говорится в результатах исследования японских и американских ученых, сообщает The New York Times.
Препринт исследования ученых Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета опубликован в журнале Research Square. Специалисты выяснили, что «омикрон» может вызывать менее тяжелое течение болезни, проведя эксперименты на мышах и хомяках. Животные, которых заразили новым штаммом, испытывали легкие симптомы заболевания. Другие варианты COVID-19 у них сопровождались появлением рубцов в легких и затрудненным дыханием.
Ранее к выводу о том, что штамм коронавируса «омикрон» размножается в легких медленнее других известных вариантов вируса, а значит, не вызывает такого же тяжелого течения COVID-19, пришли исследователи Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.
Как выяснилось, «омикрон» реплицируется в органоидах и клеточных линиях легких Calu-3 менее эффективно, чем штамм «дельта» и обнаруженная в Китае мутация D614G.
Несмотря на эти данные, «омикрон» является «серьезной проблемой для системы общественного здравоохранения» из-за скорости его распространения, заявил руководитель исследования профессор Рави Гупта.
Ученые медицинского факультета Гонконгского университета ранее заявляли, что «омикрон» распространяется в 70 раз быстрее «дельты». При этом в легких человека он распространяется в 10 раз медленнее, чем вариант коронавируса, с которого началась пандемия, выяснили исследователи. По их мнению, это также может свидетельствовать о более легком течении болезни при заражении новым штаммом.
Новый вариант коронавируса был обнаружен на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, он быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, а число новых случаев заболевания штаммом удваивается в течение полутора-трех дней.