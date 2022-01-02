NYT: «омикрон» поражает легкие медленнее других штаммов

Ученые медицинского факультета Гонконгского университета ранее заявляли, что «омикрон» распространяется в 70 раз быстрее «дельты». При этом в легких человека он распространяется в 10 раз медленнее, чем вариант коронавируса, с которого началась пандемия, выяснили исследователи. По их мнению, это также может свидетельствовать о более легком течении болезни при заражении новым штаммом.