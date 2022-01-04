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Роспотребнадзор исключил наличие «французского» штамма коронавируса в России

Ведомости

Новый штамм коронавируса B.1.640.2, найденный во Франции, в России пока не выявлен, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — заявили в ведомстве (цитата по «Интерфакс»).

Как рассказали в Роспотребнадзоре, впервые данные о штамме B.1.640.2 были загружены в международную базу GISAID 4 ноября 2021 г. За два месяца 20 случаев заражения им зафиксировали в нескольких странах Европы, США и Индии. Во Франции таковых выявлено 12.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что, раз этот штамм не распространился, «нет оснований считать, что он может представлять особый интерес». Вместо B.1.640.2 во Франции активно распространялись «дельта» и «омикрон», отметили в ведомстве.

Ранее сегодня специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе рассказали, что B.1.640.2 несет в себе 46 мутаций. На данный момент неизвестно, является ли этот вариант вируса более заразным по сравнению с другими, так как исследования находятся на начальном этапе. Австрийская газета Heute сообщила, что новый штамм был выявлен у человека, который вернулся из Камеруна. Он заразил еще 12 человек.

Ранее по теме: ВОЗ с ноября отслеживает новый штамм коронавируса во Франции

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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