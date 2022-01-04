Роспотребнадзор исключил наличие «французского» штамма коронавируса в России
Новый штамм коронавируса B.1.640.2, найденный во Франции, в России пока не выявлен, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — заявили в ведомстве (цитата по «Интерфакс»).
Как рассказали в Роспотребнадзоре, впервые данные о штамме B.1.640.2 были загружены в международную базу GISAID 4 ноября 2021 г. За два месяца 20 случаев заражения им зафиксировали в нескольких странах Европы, США и Индии. Во Франции таковых выявлено 12.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что, раз этот штамм не распространился, «нет оснований считать, что он может представлять особый интерес». Вместо B.1.640.2 во Франции активно распространялись «дельта» и «омикрон», отметили в ведомстве.
Ранее сегодня специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе рассказали, что B.1.640.2 несет в себе 46 мутаций. На данный момент неизвестно, является ли этот вариант вируса более заразным по сравнению с другими, так как исследования находятся на начальном этапе. Австрийская газета Heute сообщила, что новый штамм был выявлен у человека, который вернулся из Камеруна. Он заразил еще 12 человек.