Роспотребнадзор исключил наличие «французского» штамма коронавируса в России

Ранее сегодня специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе рассказали, что B.1.640.2 несет в себе 46 мутаций. На данный момент неизвестно, является ли этот вариант вируса более заразным по сравнению с другими, так как исследования находятся на начальном этапе. Австрийская газета Heute сообщила, что новый штамм был выявлен у человека, который вернулся из Камеруна. Он заразил еще 12 человек.