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В России выявили меньше 16 000 случаев коронавируса вторые сутки подряд

Ведомости

За последние сутки в России выявили 15 772 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 16 000 случаев второй день подряд. Также за сутки скончались 828 пациентов с COVID-19.

За весь период пандемии в России зарегистрировали 10 585 984 случая заражения коронавирусом. 9 600 728 пациентов выздоровели от COVID-19, 313 015 – скончались.

В Москве за сутки выявили 2307 случаев заражения коронавирусом. 713 пациентов были госпитализированы с COVID-19. На ИВЛ находятся 529 человек.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 1273 случая, Московской области – 775, Краснодарском крае – 415, Челябинской области – 400, Свердловской области – 395 случаев.

По данным оперштаба на 30 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 78,7 млн россиян, а полностью привились более 74,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных