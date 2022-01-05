Более 50 автомобилей столкнулись на трассе М4 в Тульской области
«На 216-м километре платного участка автодороги ("Дон") произошло несколько ДТП с участием более 50 легковых автомашин», — сообщил собеседник «РИА Новости». Он отметил, что движение по трассе в сторону Москвы перекрыто, организован объезд.
Трасса М4 («Дон») идет от Москвы через Воронеж и Ростов-на-Дону на юг страны. Участок трассы в Тульской области расположен на холмистой местности, поэтому в условиях гололеда и сильных снегопадов на нем часто происходят аварии.