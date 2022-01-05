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Общество

13 человек пострадали в ДТП на трассе М-4 в Тульской области

Ведомости

Один ребенок и еще 12 человек пострадали в результате нескольких ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Уточняется, что аварии произошли в период с 12.30 по 13.00.

В целом за указанное время ДТП зафиксировано в пяти разных районах. На первом участке столкнулись 30 автомобилей, на втором — 16, на третьем — 55, на четвертом — 10, в том числе машины скорой помощи и спасательной службы, на пятом — 7. Как пояснили в МВД, «на каждом из указанных участков дороги произошло по несколько дорожно-транспортных происшествий с общим вышеуказанным количеством транспортных средств».

Люди пострадали в трех последних авариях. Отмечается, что у них незначительные травмы. Некоторые доставлены в больницы.

По предварительным данным, ДТП произошли из-за сильного снегопада. Из-за аварий на несколько часов движение на М-4 «Дон» приостановили в обоих направлениях.

Трасса М-4 «Дон» идет от Москвы через Воронеж и Ростов-на-Дону на юг России. Участок трассы в Тульской области расположен на холмистой местности, поэтому в условиях гололеда и сильных снегопадов на нем часто происходят аварии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных