13 человек пострадали в ДТП на трассе М-4 в Тульской области

В целом за указанное время ДТП зафиксировано в пяти разных районах. На первом участке столкнулись 30 автомобилей, на втором — 16, на третьем — 55, на четвертом — 10, в том числе машины скорой помощи и спасательной службы, на пятом — 7. Как пояснили в МВД, «на каждом из указанных участков дороги произошло по несколько дорожно-транспортных происшествий с общим вышеуказанным количеством транспортных средств».