13 человек пострадали в ДТП на трассе М-4 в Тульской области
Один ребенок и еще 12 человек пострадали в результате нескольких ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Уточняется, что аварии произошли в период с 12.30 по 13.00.
В целом за указанное время ДТП зафиксировано в пяти разных районах. На первом участке столкнулись 30 автомобилей, на втором — 16, на третьем — 55, на четвертом — 10, в том числе машины скорой помощи и спасательной службы, на пятом — 7. Как пояснили в МВД, «на каждом из указанных участков дороги произошло по несколько дорожно-транспортных происшествий с общим вышеуказанным количеством транспортных средств».
Люди пострадали в трех последних авариях. Отмечается, что у них незначительные травмы. Некоторые доставлены в больницы.
По предварительным данным, ДТП произошли из-за сильного снегопада. Из-за аварий на несколько часов движение на М-4 «Дон» приостановили в обоих направлениях.
Трасса М-4 «Дон» идет от Москвы через Воронеж и Ростов-на-Дону на юг России. Участок трассы в Тульской области расположен на холмистой местности, поэтому в условиях гололеда и сильных снегопадов на нем часто происходят аварии.