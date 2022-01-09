Синоптик предупредил о выпадении в Москве месячной нормы снега за неделю

«Обычно так наметает лишь на Русском Севере, например, в Сыктывкаре или Воркуте! Последний раз Москву в это время года так занесло снегом 80 лет назад – в январе 1942 г., когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 см», — рассказал синоптик.