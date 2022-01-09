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Синоптик предупредил о выпадении в Москве месячной нормы снега за неделю

Ведомости

В Москве в предстоящую неделю выпадет почти месячная норма снега, сугробы только за сутки вырастут на восемь сантиметров, а к середине недели похолодает до -13 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

В понедельник, по прогнозам синоптиков, непрерывно будет идти снег, выпадет до 9-14 мм осадков, что равно трети месячной нормы. По словам Тишковца, последний раз в Москве в этот день такое количество снега фиксировали в 1960 г. 

На дорогах образуются снежные накаты, температура воздуха ночью составит -5…-7, днем потеплеет до -3…-5. 11 и 12 января снегопады ослабеют, а высота снежного покрова вырастет до 38-40 см. К среде похолодает до -13…-18, днем будет не выше -8…-13, рассказал синоптик.

К пятнице в Москве потеплеет, но сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты, что почти вдвое больше положенной нормы. 

«Обычно так наметает лишь на Русском Севере, например, в Сыктывкаре или Воркуте! Последний раз Москву в это время года так занесло снегом 80 лет назад – в январе 1942 г., когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 см», — рассказал синоптик.

За семь суток на Москву может обрушиться почти весь январский объема снега – 37-42 мм осадков, что грозит падением деревьев и нагрузкам на кровлю, подытожил Тишковец.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных