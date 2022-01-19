СК обвинил начальника больницы «Матросской тишины» во взяточничестве
Начальника больницы СИЗО «Матросская тишина» обвинили в получении взяток за фальшивые диагнозы арестованным и осужденным, чтобы освободить их из-под стражи, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СКР по Москве Юлию Иванову.
По информации агентства, он был задержан 18 января.
«Расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала "Больница" ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений… "получение взятки за незаконные действия" и "превышение должностных полномочий", — сообщила Иванова.
По данным СК, Кравченко получил в 2020-2021 гг. от арестованных и осужденных деньги за организацию медосвидетельствований, в результате которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии у них тяжелых заболеваний. Следователи установили восемь человек, которым удалось таким способом освободиться из-под стражи. 20 января следствие планирует просить Пресненский суд арестовать начальника больницы, добавила Иванова.