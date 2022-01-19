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СК обвинил начальника больницы «Матросской тишины» во взяточничестве

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Начальника больницы СИЗО «Матросская тишина» обвинили в получении взяток за фальшивые диагнозы арестованным и осужденным, чтобы освободить их из-под стражи, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СКР по Москве Юлию Иванову.

По информации агентства, он был задержан 18 января.

«Расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала "Больница" ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений… "получение взятки за незаконные действия" и "превышение должностных полномочий", — сообщила Иванова.

По данным СК, Кравченко получил в 2020-2021 гг. от арестованных и осужденных деньги за организацию медосвидетельствований, в результате которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии у них тяжелых заболеваний. Следователи установили восемь человек, которым удалось таким способом освободиться из-под стражи. 20 января следствие планирует просить Пресненский суд арестовать начальника больницы, добавила Иванова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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