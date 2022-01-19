СК обвинил начальника больницы «Матросской тишины» во взяточничестве

По данным СК, Кравченко получил в 2020-2021 гг. от арестованных и осужденных деньги за организацию медосвидетельствований, в результате которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии у них тяжелых заболеваний. Следователи установили восемь человек, которым удалось таким способом освободиться из-под стражи. 20 января следствие планирует просить Пресненский суд арестовать начальника больницы, добавила Иванова.