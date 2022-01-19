Власти Крыма ввели самоизоляцию для людей старше 60 лет
Жители Крыма старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями с 24 января должны соблюдать режим самоизоляции, соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на портале правительства Крыма.
«С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, <…> не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов», — говорится в документе.
Компании должны будут перевести таких сотрудников на удаленную работу за исключением тех, чье непосредственное присутствие на работе необходимо для функционирования жизнеобеспечивающих организаций.
Также, согласно указу, компании и госорганы должны будут перевести с 24 января на удаленку 50% сотрудников. С этого же дня в стационарных организациях соцобслуживания вводится карантин: пациенты не смогут покидать такие учреждения, а персонал будет работать по сменам в 14 дней. Из-за распространения коронавируса на полуострове приостановят профосмотры и диспансеризацию, кроме углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, а сроки плановой амбулаторной помощи должны будут максимально переносить, за исключением помощи беременным женщинам, детям, больным с коронавирусом и т.д.
Заболеваемость коронавирусом в России начала резко расти с 11 января на фоне распространения южноафриканского штамма коронавируса омикрон. Если 10 января суточный прирост инфицированных составил 15 830 случаев, то сегодня — 33 899. Скончались при этом 698 заболевших за 24 часа. В целом за время пандемии коронавирус выявили почти у 10,9 млн граждан, из которых 9,9 млн выздоровели, 323 376 умерли. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России на 14 января составил 63,7%. В Крыму суточная заболеваемость растет восьмой день подряд: за последние сутки было зарегистрировано 199 случаев заражения, а 11 января — 56.