Газета
Общество

Власти Крыма ввели самоизоляцию для людей старше 60 лет

Ведомости

Жители Крыма старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями с 24 января должны соблюдать режим самоизоляции, соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на портале правительства Крыма. 

«С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, <…> не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов», — говорится в документе.

Компании должны будут перевести таких сотрудников на удаленную работу за исключением тех, чье непосредственное присутствие на работе необходимо для функционирования жизнеобеспечивающих организаций. 

Также, согласно указу, компании и госорганы должны будут перевести с 24 января на удаленку 50% сотрудников. С этого же дня в стационарных организациях соцобслуживания вводится карантин: пациенты не смогут покидать такие учреждения, а персонал будет работать по сменам в 14 дней. Из-за распространения коронавируса на полуострове приостановят профосмотры и диспансеризацию, кроме углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19, а сроки плановой амбулаторной помощи должны будут максимально переносить, за исключением помощи беременным женщинам, детям, больным с коронавирусом и т.д.

Заболеваемость коронавирусом в России начала резко расти с 11 января на фоне распространения южноафриканского штамма коронавируса омикрон. Если 10 января суточный прирост инфицированных составил 15 830 случаев, то сегодня — 33 899. Скончались при этом 698 заболевших за 24 часа. В целом за время пандемии коронавирус выявили почти у 10,9 млн граждан, из которых 9,9 млн выздоровели, 323 376 умерли. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России на 14 января составил 63,7%. В Крыму суточная заболеваемость растет восьмой день подряд: за последние сутки было зарегистрировано 199 случаев заражения, а 11 января — 56.

Ранее по теме: Глава Крыма объявил о запрете массовых мероприятий и возвращении QR-кодов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных