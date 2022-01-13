Глава Крыма объявил о запрете массовых мероприятий и возвращении QR-кодов
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому с 17 января 2022 г. в регионе вновь вводится запрет на массовые мероприятия, а также возобновляется возможность посещения общественных мест только при наличии QR-кода, подтверждающего наличие прививки от коронавируса или факт перенесения COVID-19.
Согласно документу, в Крыму до особого распоряжения приостанавливается деятельность компаний и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются организацией зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в развлекательных центрах и прочих подобных заведениях. Это касается также караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов. Тем же указом Аксенов приостановил работу хостелов.
QR-коды необходимы для посещения заведений общественного питания, торговых центров, салонов красоты, спа-салонов, фитнес-центров и подобных организаций, кино, театров, музеев, экскурсий.
Эти меры действовали в Крыму и ранее, но в конце декабря, накануне новогодних праздников, Аксенов временно отменил их. Изначально предполагалось, что ковидные ограничения в регионе вновь начнут действовать с 20 января 2022 г.
Накануне на заседании правительства с участием президента России Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 в России неизбежен на фоне распространения штамма «омикрон». На фоне этого глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину провести работу с регионами, чтобы те были готовы «к возможным ударам» коронавируса «на новом его витке». Президент уточнил, что на подготовку есть «пара недель».
По данным оперштаба, за последние сутки в Крыму выявили 94 новых случая коронавируса – это максимум со 2 января 2022 г. Умерли 10 пациентов с COVID-19. В целом за время пандемии 127 909 жителей региона заразились коронавирусом, из них 4548 человек скончались.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Крыму 6 января составлял 70% при цели в 80%. Так, первую из двух прививок сделали 1 070 397 граждан, причем 1 023 838 прошли полный курс вакцинации.