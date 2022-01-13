Глава Крыма объявил о запрете массовых мероприятий и возвращении QR-кодов

Накануне на заседании правительства с участием президента России Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 в России неизбежен на фоне распространения штамма «омикрон». На фоне этого глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину провести работу с регионами, чтобы те были готовы «к возможным ударам» коронавируса «на новом его витке». Президент уточнил, что на подготовку есть «пара недель».