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Путин поручил Мишустину проработать подготовку к новому всплеску COVID-19

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания правительства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину провести работу с регионами, чтобы те были готовы «к возможным ударам» коронавируса «на новом его витке». Стенограмма речи главы государства опубликована на сайте Кремля.

Так, необходимо обеспечить готовность больниц и фармацевтической промышленности, производящей кислород, маски, средства индивидуальной защиты и прочее, пояснил Путин. Кроме того, нужно наращивать объем тестирования на COVID-19 и увеличивать число вакцинированных.

«Просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время, потому что для того, чтобы эффективно работать, мы с вами это хорошо знаем, нужна мобилизация учреждений разного рода: и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых», — сказал президент.

По словам Путина, у правительства есть «хотя бы пара недель» на соответствующую подготовку. Ожидается, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшится на фоне распространения в мире южноафриканского штамма «омикрон».

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«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом данный вариант реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.

По данным оперштаба, суточный прирост зараженных коронавирусом в России стал увеличиваться с 7 января, тогда как до этого снижался. За последние 24 часа инфекцию выявили у 17 946 жителей страны — это максимум со 2 января. Умерли за сутки 745 человек с COVID-19. За всю пандемию коронавирусом заразились 10,7 млн россиян, из которых более 9,7 млн выздоровели, 318 432 скончались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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