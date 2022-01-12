Путин поручил Мишустину проработать подготовку к новому всплеску COVID-19

«Просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время, потому что для того, чтобы эффективно работать, мы с вами это хорошо знаем, нужна мобилизация учреждений разного рода: и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых», — сказал президент.