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Синоптик предупредил о метели и понижении атмосферного давления в Москве

Ведомости

Метель во второй половине дня и падение атмосферного давления на 10 мм рт. ст. ожидается в Москве 20 января, в ближайшие три дня снег будет идти с разной интенсивностью, а сугробы вырастут к концу недели на 5-6 мм, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. 

«Во второй половине дня в четверг пойдет снег и усилится ветер до 15 м/с, то есть будет небольшая метель. Также заметно понизится атмосферное давление — примерно на 10 миллиметров ртутного столба сразу», — рассказал Вильфанд. Температура днем составит минус 4-2 градуса. 

По словам синоптика, в сумме за следующие три дня в Москве выпадет 4-10 мм осадков, поэтому сугробы вырастут на 5-6 мм. По данным станции Росгидромета на ВДНХ, сейчас высота снежного покрова в городе составляет 37 см. В Московской области они значительно выше, а к воскресенью в отдельных районах достигнут полуметра. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных