Синоптик предупредил о метели и понижении атмосферного давления в Москве

По словам синоптика, в сумме за следующие три дня в Москве выпадет 4-10 мм осадков, поэтому сугробы вырастут на 5-6 мм. По данным станции Росгидромета на ВДНХ, сейчас высота снежного покрова в городе составляет 37 см. В Московской области они значительно выше, а к воскресенью в отдельных районах достигнут полуметра.