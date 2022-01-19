Синоптик предупредил о метели и понижении атмосферного давления в Москве
Метель во второй половине дня и падение атмосферного давления на 10 мм рт. ст. ожидается в Москве 20 января, в ближайшие три дня снег будет идти с разной интенсивностью, а сугробы вырастут к концу недели на 5-6 мм, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Во второй половине дня в четверг пойдет снег и усилится ветер до 15 м/с, то есть будет небольшая метель. Также заметно понизится атмосферное давление — примерно на 10 миллиметров ртутного столба сразу», — рассказал Вильфанд. Температура днем составит минус 4-2 градуса.
По словам синоптика, в сумме за следующие три дня в Москве выпадет 4-10 мм осадков, поэтому сугробы вырастут на 5-6 мм. По данным станции Росгидромета на ВДНХ, сейчас высота снежного покрова в городе составляет 37 см. В Московской области они значительно выше, а к воскресенью в отдельных районах достигнут полуметра.