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Гинцбург оценил иммунитет после прививки и перенесенного COVID-19

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Иммунитет после перенесенного COVID-19 формируется ненадолго, долгосрочный иммунитет вырабатывается только после бустерной вакцинации от коронавируса, заявил директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24».

Он рассказал, что в последнее время появились фундаментальные исследования реакции на иммунную систему на заболевание разными штаммами вируса и на вакцинацию. «Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время», — отметил Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, антитела после COVID-19 не очень хорошо защищают от предыдущих и последующих штаммов коронавируса. «Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть та, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью», — заявил Гинцбург.

В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса для людей старше 18 лет: «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак». Также в конце декабря в стране зарегистрировали «Спутник М» для детей 12-17 лет, а в январе начались исследования вакцины для детей 6-11 лет. Клинические испытания проходят еще несколько вакцин, в том числе две назальные формы «Спутника V».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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