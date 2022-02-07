Гинцбург оценил иммунитет после прививки и перенесенного COVID-19

Он рассказал, что в последнее время появились фундаментальные исследования реакции на иммунную систему на заболевание разными штаммами вируса и на вакцинацию. «Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время», — отметил Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).