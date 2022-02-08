Полиция Бангладеш начала расследование после смерти пяти строящих АЭС россиян
Пять россиян, участвовавших в строительстве атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш, умерли в период с 28 января по 6 февраля, в связи с чем местная полиция начала расследование, сообщает издание New age Bangladesh.
Так, 28 января во время лечения в больнице Ishwardi Upazila Health Complex скончался 48-летний Алексей Барченко. 2 февраля во сне ушел из жизни 40-летний Алексей Шакиров. Еще через три дня «после внезапной болезни» в Ishwardi Upazila Health Complex умер 48-летний инженер-механик фирмы-субподрядчика «Трест Россем» Павел Щукин.
В тот же день в своей квартире был найден 59-летний сотрудник другой фирмы-субподрядчика Василий Толмасов. Он проживал в комплексе «Зеленый город», предназначенном для россиян, работающих на АЭС. 6 февраля в том же доме обнаружили тело 45-летнего Александра Вортоникова. Он был сотрудником компании «Никимт Атомстрой».
Все указанные компании входят в дивизион российского «Росатома». Это следует из информации на сайте госкорпорации.
Начальник полицейского участка в городе Ишварди сказал, что в отчетах о вскрытии умерших россиян «не было обнаружено ничего подозрительного». «У одного из них были наркотики, а у другого — сердечное заболевание. Тем не менее мы расследуем все случаи смерти», — сказал представитель правоохранительных органов.
В «Росатоме», комментируя произошедшее, заявили, что сотрудничают со следователями в рамках расследования каждого случая смерти, сообщают «РИА Новости». В госкорпорации заверили, что примут все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем. Также в компании выразили соболезнования семьям умерших.
Соглашение о строительстве в Бангладеш первой АЭС Москва и Дакка подписали в декабре 2015 г. Электростанция будет расположена на восточном берегу реки Падма — в 160 км от столицы республики. «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту, который включает в себя в том числе ввод в эксплуатацию двух энергоблоков.