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Полиция Бангладеш начала расследование после смерти пяти строящих АЭС россиян

Ведомости

Пять россиян, участвовавших в строительстве атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш, умерли в период с 28 января по 6 февраля, в связи с чем местная полиция начала расследование, сообщает издание New age Bangladesh.

Так, 28 января во время лечения в больнице Ishwardi Upazila Health Complex скончался 48-летний Алексей Барченко. 2 февраля во сне ушел из жизни 40-летний Алексей Шакиров. Еще через три дня «после внезапной болезни» в Ishwardi Upazila Health Complex умер 48-летний инженер-механик фирмы-субподрядчика «Трест Россем» Павел Щукин.  

В тот же день в своей квартире был найден 59-летний сотрудник другой фирмы-субподрядчика Василий Толмасов. Он проживал в комплексе «Зеленый город», предназначенном для россиян, работающих на АЭС. 6 февраля в том же доме обнаружили тело 45-летнего Александра Вортоникова. Он был сотрудником компании «Никимт Атомстрой».

Все указанные компании входят в дивизион российского «Росатома». Это следует из информации на сайте госкорпорации. 

Начальник полицейского участка в городе Ишварди сказал, что в отчетах о вскрытии умерших россиян «не было обнаружено ничего подозрительного». «У одного из них были наркотики, а у другого — сердечное заболевание. Тем не менее мы расследуем все случаи смерти», — сказал представитель правоохранительных органов.

В «Росатоме», комментируя произошедшее, заявили, что сотрудничают со следователями в рамках расследования каждого случая смерти, сообщают «РИА Новости». В госкорпорации заверили, что примут все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем. Также в компании выразили соболезнования семьям умерших. 

Соглашение о строительстве в Бангладеш первой АЭС Москва и Дакка подписали в декабре 2015 г. Электростанция будет расположена на восточном берегу реки Падма — в 160 км от столицы республики. «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту, который включает в себя в том числе ввод в эксплуатацию двух энергоблоков. 

Ранее по теме: «Росатом» построит в Бангладеш АЭС «Руппур» на $12,65 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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