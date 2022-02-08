Полиция Бангладеш начала расследование после смерти пяти строящих АЭС россиян

Начальник полицейского участка в городе Ишварди сказал, что в отчетах о вскрытии умерших россиян «не было обнаружено ничего подозрительного». «У одного из них были наркотики, а у другого — сердечное заболевание. Тем не менее мы расследуем все случаи смерти», — сказал представитель правоохранительных органов.