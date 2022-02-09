Против Моргенштерна возбудили новое дело о пропаганде наркотиков

В ноябре на творчество Моргенштерна обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он обвинил исполнителя в торговле наркотиками в соцсетях. При этом аргументов, подтверждающих данный факт, председатель СК не представил. После этого Жорин заявил «РИА Новостям», что высказывание Бастрыкина вызвало недоумение. По его словам, рэпер не занимается наркоторговлей и его сферой деятельности является музыка.