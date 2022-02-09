Против Моргенштерна возбудили новое дело о пропаганде наркотиков
Против рэпера Моргенштерна возбудили новое административное дело о пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП), сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил адвокат исполнителя.
Дело против музыканта завели полицейские в Набережных Челнах. Поводом стала одна из татуировок артиста. «Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю», — рассказал собеседник агентства.
К проведению экспертизы привлекли специалистов Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения, которые нашли в клипах рэпера «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха». По мнению экспертов, клипы Моргенштерна побуждают интерес к выращиванию наркосодержащих растений и их употреблению.
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что изначально в полицию подали заявление на его песни, но эксперты не нашли в них пропаганды наркотиков. По его словам, Моргенштерн обжалует постановление полиции.
3 июня Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). По словам Жорина, претензии касались текстов треков «Розовое вино 2» и Family. 5 июля рэпер обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено.
В ноябре на творчество Моргенштерна обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он обвинил исполнителя в торговле наркотиками в соцсетях. При этом аргументов, подтверждающих данный факт, председатель СК не представил. После этого Жорин заявил «РИА Новостям», что высказывание Бастрыкина вызвало недоумение. По его словам, рэпер не занимается наркоторговлей и его сферой деятельности является музыка.