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Против Моргенштерна возбудили новое дело о пропаганде наркотиков

Ведомости

Против рэпера Моргенштерна возбудили новое административное дело о пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП), сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил адвокат исполнителя.

Дело против музыканта завели полицейские в Набережных Челнах. Поводом стала одна из татуировок артиста. «Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю», — рассказал собеседник агентства.

К проведению экспертизы привлекли специалистов Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения, которые нашли в клипах рэпера «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха». По мнению экспертов, клипы Моргенштерна побуждают интерес к выращиванию наркосодержащих растений и их употреблению.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что изначально в полицию подали заявление на его песни, но эксперты не нашли в них пропаганды наркотиков. По его словам, Моргенштерн обжалует постановление полиции.

3 июня Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в песнях (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). По словам Жорина, претензии касались текстов треков «Розовое вино 2» и Family. 5 июля рэпер обжаловал решение суда. 13 июля дело в отношении певца было прекращено. 

В ноябре на творчество Моргенштерна обратил внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он обвинил исполнителя в торговле наркотиками в соцсетях. При этом аргументов, подтверждающих данный факт, председатель СК не представил. После этого Жорин заявил «РИА Новостям», что высказывание Бастрыкина вызвало недоумение. По его словам, рэпер не занимается наркоторговлей и его сферой деятельности является музыка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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