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В посольстве исключили насильственную смерть россиян на АЭС в Бангладеш

Ведомости

Смерть пяти россиян, участвовавших в строительстве атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш, наступила не по насильственным причинам и не из-за производственных травм, заявили в посольстве России в республике.

«В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры для окончательного установления причин смерти. По имеющимся данным, смерть россиян не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что пять российских граждан скончались в период с 26 января по 6 февраля. Ранее СМИ Бангладеш писали, что первый инцидент случился 28 января. Сейчас посольство оформляет документы для доставки тел умерших в Россию. Дипломаты находятся в контакте с родственниками граждан и полицией Бангладеш.

О расследовании дела гибели пяти россиян, занятых на строительстве АЭС, вчера сообщили СМИ Бангладеш. Погибшие были мужчинами в возрасте от 40 до 59 лет. В полиции города Ишварди сказали, что не нашли ничего подозрительного в отчетах о вскрытии умерших. При этом у одного выявили наркотики, а другой страдал сердечным заболеванием.

Соглашение о строительстве в Бангладеш первой АЭС Москва и Дакка подписали в декабре 2015 г. Электростанция будет расположена на восточном берегу реки Падма — в 160 км от столицы республики. «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту, который включает в себя в том числе ввод в эксплуатацию двух энергоблоков.

Ранее по теме: Полиция Бангладеш начала расследование после смерти пяти строящих АЭС россиян
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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