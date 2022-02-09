В посольстве исключили насильственную смерть россиян на АЭС в Бангладеш
Смерть пяти россиян, участвовавших в строительстве атомной электростанции «Руппур» в Бангладеш, наступила не по насильственным причинам и не из-за производственных травм, заявили в посольстве России в республике.
«В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры для окончательного установления причин смерти. По имеющимся данным, смерть россиян не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами», — говорится в сообщении.
В посольстве уточнили, что пять российских граждан скончались в период с 26 января по 6 февраля. Ранее СМИ Бангладеш писали, что первый инцидент случился 28 января. Сейчас посольство оформляет документы для доставки тел умерших в Россию. Дипломаты находятся в контакте с родственниками граждан и полицией Бангладеш.
О расследовании дела гибели пяти россиян, занятых на строительстве АЭС, вчера сообщили СМИ Бангладеш. Погибшие были мужчинами в возрасте от 40 до 59 лет. В полиции города Ишварди сказали, что не нашли ничего подозрительного в отчетах о вскрытии умерших. При этом у одного выявили наркотики, а другой страдал сердечным заболеванием.
Соглашение о строительстве в Бангладеш первой АЭС Москва и Дакка подписали в декабре 2015 г. Электростанция будет расположена на восточном берегу реки Падма — в 160 км от столицы республики. «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту, который включает в себя в том числе ввод в эксплуатацию двух энергоблоков.