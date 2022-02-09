В посольстве исключили насильственную смерть россиян на АЭС в Бангладеш

О расследовании дела гибели пяти россиян, занятых на строительстве АЭС, вчера сообщили СМИ Бангладеш. Погибшие были мужчинами в возрасте от 40 до 59 лет. В полиции города Ишварди сказали, что не нашли ничего подозрительного в отчетах о вскрытии умерших. При этом у одного выявили наркотики, а другой страдал сердечным заболеванием.