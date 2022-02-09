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Полиция задержала четверых подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье

Ведомости

Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в нападении на продуктовый магазин в подмосковной Истре, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Нападение произошло в ночь на 9 февраля. По предварительным данным, двое мужчин в масках, вооруженные деревянными рукоятками от топора, ворвались в продуктовый магазин, избили управляющую торговой точки, продавца-кассира и мужа одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы.

«Похитив денежные средства из сейфа, нападавшие выбежали на улицу, где их ожидали сообщники», — сообщила Волк. Один из преступников во время нападения был на улице и следил за обстановкой, другой ждал за рулем автомобиля. По данным «РИА Новости», из магазина похитили 96 000 руб., по данным ТАСС — 71 000. Кассир скончалась на месте от полученных травм, управляющую магазином и мужчину госпитализировали.

СК по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 162 УК РФ (разбой). По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольги Врадий, нападавшие — «граждане одного из соседних государств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных