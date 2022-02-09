Полиция задержала четверых подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье

«Похитив денежные средства из сейфа, нападавшие выбежали на улицу, где их ожидали сообщники», — сообщила Волк. Один из преступников во время нападения был на улице и следил за обстановкой, другой ждал за рулем автомобиля. По данным «РИА Новости», из магазина похитили 96 000 руб., по данным ТАСС — 71 000. Кассир скончалась на месте от полученных травм, управляющую магазином и мужчину госпитализировали.