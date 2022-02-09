Полиция задержала четверых подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье
Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в нападении на продуктовый магазин в подмосковной Истре, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Нападение произошло в ночь на 9 февраля. По предварительным данным, двое мужчин в масках, вооруженные деревянными рукоятками от топора, ворвались в продуктовый магазин, избили управляющую торговой точки, продавца-кассира и мужа одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы.
«Похитив денежные средства из сейфа, нападавшие выбежали на улицу, где их ожидали сообщники», — сообщила Волк. Один из преступников во время нападения был на улице и следил за обстановкой, другой ждал за рулем автомобиля. По данным «РИА Новости», из магазина похитили 96 000 руб., по данным ТАСС — 71 000. Кассир скончалась на месте от полученных травм, управляющую магазином и мужчину госпитализировали.
СК по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 162 УК РФ (разбой). По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольги Врадий, нападавшие — «граждане одного из соседних государств».