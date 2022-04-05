Газета
Общество

Минцифры предложило не штрафовать за продажу техники без предустановленного ПО

Ведомости

Минцифры предложило ввести мораторий на продажу техники, на которую не было предустановлено российское программное обеспечение, сообщила пресс-служба министерства.

«Минцифры России предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В министерстве пояснили, что решили наложить мораторий на штрафы, чтобы решить правовую коллизию, возникшую после разрешения параллельного импорта. По закону производители техники обязаны устанавливать российское ПО на свои устройства, иначе им грозит штраф. А при параллельном импорте товары поставляются сторонними поставщиками без согласия правообладателя. Минцифры предложило освободить от наказания только продавцов техники. Министерство уже подготовило проект изменений в КоАП, добавили в пресс-службе.

С 1 апреля 2021 г. в России действует закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране электронные устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «МойОфис», «Госуслуг», платежной системы «Мир». Установку отечественных ОС закон не предусматривает.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление, которое разрешило независимым импортерам ввозить в страну отдельные виды товаров без разрешения правообладателя. Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены.

Ранее по теме: В России легализовали параллельный импорт товаров
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных