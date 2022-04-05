Минцифры предложило не штрафовать за продажу техники без предустановленного ПО
Минцифры предложило ввести мораторий на продажу техники, на которую не было предустановлено российское программное обеспечение, сообщила пресс-служба министерства.
«Минцифры России предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
В министерстве пояснили, что решили наложить мораторий на штрафы, чтобы решить правовую коллизию, возникшую после разрешения параллельного импорта. По закону производители техники обязаны устанавливать российское ПО на свои устройства, иначе им грозит штраф. А при параллельном импорте товары поставляются сторонними поставщиками без согласия правообладателя. Минцифры предложило освободить от наказания только продавцов техники. Министерство уже подготовило проект изменений в КоАП, добавили в пресс-службе.
С 1 апреля 2021 г. в России действует закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране электронные устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «МойОфис», «Госуслуг», платежной системы «Мир». Установку отечественных ОС закон не предусматривает.
30 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление, которое разрешило независимым импортерам ввозить в страну отдельные виды товаров без разрешения правообладателя. Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. Согласно закону, за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены.