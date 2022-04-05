Минцифры запустит программу по изучению программирования для школьников
Минцифры в 2022 г. планирует запустить программу по изучению современных языков программирования для 100 000 школьников, заявил глава ведомства Максут Шадаев на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«В этом году мы запускаем большую программу, когда для старших классов, либо 9–10, либо 10–11, даем возможность в течение двух лет изучать глубоко современные языки программирования. Фактически означает два раза ходить в неделю либо в класс в своем городе по 2–3 часа, каждый раз проходя занятия, либо, если в своем городе нет возможности офлайн-классов, то ты будешь заниматься онлайн с преподавателями», — сказал министр (цитата по ТАСС).
На начальной стадии программы будет проводиться тестирование. Минцифры будет полностью оплачивать подготовку и обучение языкам программирования.
На фоне военной операции на Украине и западных санкций в России наблюдается отток IT-специалистов. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в «первую волну» эмиграции страну покинули 50 000–70 000 представителей отрасли, «вторая волна» в апреле может затронуть 70 000-100 000 человек.
Со 2 марта указом президента Владимира Путина меры поддержки IT-индустрии были существенно расширены. В частности, спектр получателей льгот был увеличен, теперь их смогут получить не только российские разработчики электроники и программного обеспечения (ПО), но и создатели приложений и онлайн-сервисов, зарабатывающих на рекламе, те, кто занимается реализацией, установкой, тестированием и сопровождением IT-решений.
Отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%. Молодые люди в возрасте до 27 лет с высшим образованием, работающие в IT-компаниях не менее года, получают отсрочку от призыва на военную службу. Это правило распространяется и на специалистов с меньшим стажем при условии, что они окончили вуз за год до назначения на должность. Работникам отрасли также доступна льготная ипотека. Помимо этого, меры поддержки включают стимулирование закупок отечественных IT-решений для государственных или муниципальных нужд.