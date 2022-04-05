Минцифры запустит программу по изучению программирования для школьников

Отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%. Молодые люди в возрасте до 27 лет с высшим образованием, работающие в IT-компаниях не менее года, получают отсрочку от призыва на военную службу. Это правило распространяется и на специалистов с меньшим стажем при условии, что они окончили вуз за год до назначения на должность. Работникам отрасли также доступна льготная ипотека. Помимо этого, меры поддержки включают стимулирование закупок отечественных IT-решений для государственных или муниципальных нужд.