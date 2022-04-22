Таиланд отменит ПЦР-тесты для вакцинированных туристов
Власти Таиланда с 1 мая отменят требование сдавать ПЦР-тест на коронавирус для вакцинированных, сообщил ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей министерства иностранных дел страны Марати Налиту Андамо.
«С 1 мая привитым от коронавируса туристам не придется проходить ПЦР-тест по прибытии и бронировать гостиницу на одну ночь для ожидания его результатов», — сообщила Андамо. Путешественникам рекомендовали сдать тест самостоятельно и в случае положительного результата обратиться к врачу.
Сумму обязательного страхового медицинского покрытия в Таиланде снизили вдвое, до $10 000. Систему Thailand Pass продолжат использовать для проверки сертификата о вакцинации и медицинской страховки. Непривитым туристам нужно будет забронировать гостиницу и на пятый день сдать ПЦР-тест.
За последние сутки в Таиланде было выявлено 21 800 случаев заражения коронавирусом, скончались 128 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 4,12 млн случаев заболевания. Более 3,9 млн жителей страны выздоровели от COVID-19, 27 500 — скончались. Прошли полную вакцинацию от коронавируса 50,8 млн человек при населении в 69,6 млн.