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Таиланд отменит ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

Ведомости

Власти Таиланда с 1 мая отменят требование сдавать ПЦР-тест на коронавирус для вакцинированных, сообщил ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей министерства иностранных дел страны Марати Налиту Андамо.

«С 1 мая привитым от коронавируса туристам не придется проходить ПЦР-тест по прибытии и бронировать гостиницу на одну ночь для ожидания его результатов», — сообщила Андамо. Путешественникам рекомендовали сдать тест самостоятельно и в случае положительного результата обратиться к врачу.

Сумму обязательного страхового медицинского покрытия в Таиланде снизили вдвое, до $10 000. Систему Thailand Pass продолжат использовать для проверки сертификата о вакцинации и медицинской страховки. Непривитым туристам нужно будет забронировать гостиницу и на пятый день сдать ПЦР-тест.

За последние сутки в Таиланде было выявлено 21 800 случаев заражения коронавирусом, скончались 128 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 4,12 млн случаев заболевания. Более 3,9 млн жителей страны выздоровели от COVID-19, 27 500 — скончались. Прошли полную вакцинацию от коронавируса 50,8 млн человек при населении в 69,6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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