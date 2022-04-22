Таиланд отменит ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

За последние сутки в Таиланде было выявлено 21 800 случаев заражения коронавирусом, скончались 128 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 4,12 млн случаев заболевания. Более 3,9 млн жителей страны выздоровели от COVID-19, 27 500 — скончались. Прошли полную вакцинацию от коронавируса 50,8 млн человек при населении в 69,6 млн.