СК даст правовую оценку высказываниям основателя полка «Азов»
Следственный комитет (СК) России даст правовую оценку словам основателя украинского националистического полка «Азов» Андрея Билецкого о возможном ударе ракетой «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертный полк» в Мариуполе, сообщает пресс-служба ведомства.
«В соответствии с поручением главы ведомства следователи СК РФ проанализируют указанные высказывания, дав им уголовно-правовую оценку, а также примут исчерпывающий комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Билецкий назвал шествие «провокацией украинского народа», а возможные преступные действия против мирных граждан — «адекватным ответом».
20 апреля заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева сообщила, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в городе в День Победы. «Бессмертный полк», я считаю, — самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году на 9 мая», — подчеркнула она, добавив, что все жители города этого очень ждут.
В пресс-службе Министерства культуры Донецкой Народной Республики (ДНР) также отметили, что концерты, посвященные Дню Победы, будут организованы в Волновахе, Мангуше и Володарском. В честь праздника запланировано более 10 мероприятий. Программа начнется 5 мая и продлится несколько дней. Для жителей выступят артисты «Донбасс Оперы» и Донецкой филармонии, уточнили в пресс-службе.