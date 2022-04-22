Газета
Общество

СК даст правовую оценку высказываниям основателя полка «Азов»

Ведомости

Следственный комитет (СК) России даст правовую оценку словам основателя украинского националистического полка «Азов» Андрея Билецкого о возможном ударе ракетой «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертный полк» в Мариуполе, сообщает пресс-служба ведомства. 

«В соответствии с поручением главы ведомства следователи СК РФ проанализируют указанные высказывания, дав им уголовно-правовую оценку, а также примут исчерпывающий комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Билецкий назвал шествие «провокацией украинского народа», а возможные преступные действия против мирных граждан — «адекватным ответом».

20 апреля заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева сообщила, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в городе в День Победы. «Бессмертный полк», я считаю, — самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году на 9 мая», — подчеркнула она, добавив, что все жители города этого очень ждут. 

В пресс-службе Министерства культуры Донецкой Народной Республики (ДНР) также отметили, что концерты, посвященные Дню Победы, будут организованы в Волновахе, Мангуше и Володарском. В честь праздника запланировано более 10 мероприятий. Программа начнется 5 мая и продлится несколько дней. Для жителей выступят артисты «Донбасс Оперы» и Донецкой филармонии, уточнили в пресс-службе.

 

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных