СК даст правовую оценку высказываниям основателя полка «Азов»

20 апреля заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева сообщила, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в городе в День Победы. «Бессмертный полк», я считаю, — самое главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно пройти в этом году на 9 мая», — подчеркнула она, добавив, что все жители города этого очень ждут.