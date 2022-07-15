Минстрой назвал самые «умные» города России
Минстрой опубликовал рейтинг нового Индекса цифровизации городского хозяйства («IQ городов»), передает «РИА Новости».
Рейтинг снова возглавила Москва, которая набрала 117,16 баллов из 120 возможны. Также в тройку лидеров среди городов-миллионников вошли Санкт-Петербург (98,13 балла) и Нижний Новгород (88,26 балла). Самыми «умными» среди городов с населением от 250 000 до 1 млн стали Тюмень (100,75), Рязань (87,76) и Сургут (86,25). В категории городов с населением до 100 000 чел. первые места заняли города Ханты-Мансийск (91,85), подмосковные Реутов (85,69) и Королев (83,86).
Минстрой рассчитывает IQ городов уже четвертый год подряд. Первый индекс цифровизации был составлен в 2020 г., а рейтинг – в 2018 г. Тогда самыми «умными» городами были признаны Москва, Казань и Санкт-Петербург.
Каждый город оценивается по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений, они включают в том числе инновации для городской среды, «умное» ЖКХ, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, а также инфраструктуру сетей связей и т. д. Всего в проекте принимают участие 213 городов – города с численностью населения свыше 100 000 чел., административные центры субъектов России и города-пилоты, подписавшие соглашения с Минстроем.
Индекс разработан Минстроем совместно с МГУ им. Ломоносова. Он рассчитывается в рамках ведомственного проекта «Умный город».
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