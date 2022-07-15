Минстрой назвал самые «умные» города России

Каждый город оценивается по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений, они включают в том числе инновации для городской среды, «умное» ЖКХ, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, а также инфраструктуру сетей связей и т. д. Всего в проекте принимают участие 213 городов – города с численностью населения свыше 100 000 чел., административные центры субъектов России и города-пилоты, подписавшие соглашения с Минстроем.