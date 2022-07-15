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Минстрой назвал самые «умные» города России

Ведомости

Минстрой опубликовал рейтинг нового Индекса цифровизации городского хозяйства («IQ городов»), передает «РИА Новости».

Рейтинг снова возглавила Москва, которая набрала 117,16 баллов из 120 возможны. Также в тройку лидеров среди городов-миллионников вошли Санкт-Петербург (98,13 балла) и Нижний Новгород (88,26 балла). Самыми «умными» среди городов с населением от 250 000 до 1 млн стали Тюмень (100,75), Рязань (87,76) и Сургут (86,25). В категории городов с населением до 100 000 чел. первые места заняли города Ханты-Мансийск (91,85), подмосковные Реутов (85,69) и Королев (83,86).

Минстрой рассчитывает IQ городов уже четвертый год подряд. Первый индекс цифровизации был составлен в 2020 г., а рейтинг – в 2018 г. Тогда самыми «умными» городами были признаны Москва, Казань и Санкт-Петербург.  

Каждый город оценивается по 47 показателям, которые разделены на 10 направлений, они включают в том числе инновации для городской среды, «умное» ЖКХ, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, а также инфраструктуру сетей связей и т. д. Всего в проекте принимают участие 213 городов – города с численностью населения свыше 100 000 чел., административные центры субъектов России и города-пилоты, подписавшие соглашения с Минстроем.

Индекс разработан Минстроем совместно с МГУ им. Ломоносова. Он рассчитывается в рамках ведомственного проекта «Умный город».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных