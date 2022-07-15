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Скончался бывший тренер сборной России по футболу Ярцев

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Бывший тренер футбольного клуба «Спартак» и сборной России по футболу Георгий Ярцев скончался на 75-м году жизни, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ярцев потерял сознание в своем доме, после чего родственники тренера вызвали ему скорую. Медики, прибыв на место, констатировали смерть. 

Ярцев — советский футболист (нападающий), заслуженный тренер России. Он был воспитанником «Спартака», играл также за гомельский «Гомсельмаш», столичные ЦСКА, ФК «Локомотив» и др. 

«Спартак» под руководством Ярцева стал чемпионом России в 1996 г., а «Динамо» стало финалистом Кубка России в 1999 г. Также в 2003 г. сборная России по футболу вышла в финальную часть чемпионата Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных