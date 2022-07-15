Скончался бывший тренер сборной России по футболу Ярцев
Бывший тренер футбольного клуба «Спартак» и сборной России по футболу Георгий Ярцев скончался на 75-м году жизни, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Ярцев потерял сознание в своем доме, после чего родственники тренера вызвали ему скорую. Медики, прибыв на место, констатировали смерть.
Ярцев — советский футболист (нападающий), заслуженный тренер России. Он был воспитанником «Спартака», играл также за гомельский «Гомсельмаш», столичные ЦСКА, ФК «Локомотив» и др.
«Спартак» под руководством Ярцева стал чемпионом России в 1996 г., а «Динамо» стало финалистом Кубка России в 1999 г. Также в 2003 г. сборная России по футболу вышла в финальную часть чемпионата Европы.