В Telegram Premium можно будет запретить отправку голосовых сообщений
В подписке Premium мессенджера Telegram появится возможность запрещать пользователям отправлять голосовые и видеосообщения, об этом сообщают издания «Код Дурова» и канал O digital. Соответствующая функция будет доступна в настройках конфиденциальности.
Инструмент настраивается по аналогии с функцией ограничения звонков, доступной также для подписчиков Telegram Premium. По желанию пользователей можно выбрать список контактов, которые смогут отправлять голосовые и видеосообщения. Уточняется, что запрет можно распространить на всех, кроме контактов, либо вообще на всех пользователей за исключением избранных контактов.
Новый инструмент был обнаружен в бета-версии приложения для устройств на базе Android.
Telegram представил платную подписку 19 июня. В день запуска ее стоимость составляла 449 руб., но через два дня ее снизили до 299 руб. Подписка позволяет загружать файлы до 4 Гб вместо установленного лимита в 2 Гб, скачивать файлы на более высокой скорости, отключать встроенную рекламу, расшифровывать голосовые сообщения, оформлять до 1000 подписок на каналы, закреплять до десяти чатов и многое другое. При этом основные функции останутся бесплатными.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что мессенджер покроет все расходы, если 3% пользователей оформят платную подписку. Это позволит компании получать финансирование исключительно от пользователей.
В компании также уточнили, что сейчас активная ежемесячная аудитория Telegram составляет 700 млн человек, само приложение вошло в топ-5 самых скачиваемых приложений мира.
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