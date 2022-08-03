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Общество

Около 70% россиян никогда не отдыхали за границей

Ведомости

69% опрошенных россиян никогда не ездили отдыхать за рубеж, следует из результатов исследования, проведенного фондом «Общественного мнения» (ФОМ). При этом в течение последнего года за рубеж уехали всего 2% опрошенных, в течение последних трех лет — 6%. 

Уточняется, что 30% опрошенных никогда не покидали пределы своего родного региона, а 17% сообщили, что в последний раз выезжали в другие субъекты более 10 лет назад. Наиболее популярными направлениями для отдыха среди тех, кто путешествовал в соседние регионы, стали Сочи и курорты Краснодарского края (33% респондентов там были), Москва, Санкт-Петербург и Крым (по 19%) и поволжские города (Нижний Новгород, Казань, Самара, Астрахань и др.) — в них были 14% тех, кто ездил отдыхать за пределы родного города. 

Уточняется, что почти половина опрошенных (45%) считают, что условия для внутреннего туризма значительно улучшились за последние несколько лет. В топ мест, куда респонденты хотели бы поехать, вошли Байкал (33%), Крым (28%), Санкт-Петербург (27%), Сочи и курорты Краснодарского края (25%), а также Алтай (24%). 

Всего в опросе приняли участие более 1500 человек из 104 населенных пунктов из 53 субъектов России. Исследование проводилось с 12 по 24 июля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных