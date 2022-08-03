Около 70% россиян никогда не отдыхали за границей
69% опрошенных россиян никогда не ездили отдыхать за рубеж, следует из результатов исследования, проведенного фондом «Общественного мнения» (ФОМ). При этом в течение последнего года за рубеж уехали всего 2% опрошенных, в течение последних трех лет — 6%.
Уточняется, что 30% опрошенных никогда не покидали пределы своего родного региона, а 17% сообщили, что в последний раз выезжали в другие субъекты более 10 лет назад. Наиболее популярными направлениями для отдыха среди тех, кто путешествовал в соседние регионы, стали Сочи и курорты Краснодарского края (33% респондентов там были), Москва, Санкт-Петербург и Крым (по 19%) и поволжские города (Нижний Новгород, Казань, Самара, Астрахань и др.) — в них были 14% тех, кто ездил отдыхать за пределы родного города.
Уточняется, что почти половина опрошенных (45%) считают, что условия для внутреннего туризма значительно улучшились за последние несколько лет. В топ мест, куда респонденты хотели бы поехать, вошли Байкал (33%), Крым (28%), Санкт-Петербург (27%), Сочи и курорты Краснодарского края (25%), а также Алтай (24%).
Всего в опросе приняли участие более 1500 человек из 104 населенных пунктов из 53 субъектов России. Исследование проводилось с 12 по 24 июля.
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