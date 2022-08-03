Около 70% россиян никогда не отдыхали за границей

Уточняется, что 30% опрошенных никогда не покидали пределы своего родного региона, а 17% сообщили, что в последний раз выезжали в другие субъекты более 10 лет назад. Наиболее популярными направлениями для отдыха среди тех, кто путешествовал в соседние регионы, стали Сочи и курорты Краснодарского края (33% респондентов там были), Москва, Санкт-Петербург и Крым (по 19%) и поволжские города (Нижний Новгород, Казань, Самара, Астрахань и др.) — в них были 14% тех, кто ездил отдыхать за пределы родного города.