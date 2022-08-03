Собчак рассказала о частичном параличе лица у Чубайса
Состояние бывшего спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса стабилизировалось, однако у него частично парализовано лицо, не закрывается один глаз, а также нарушена моторика конечностей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналист Ксения Собчак со ссылкой на его жену, режиссера Авдотью Смирнову.
«Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица», – рассказала она. По ее данным, Чубайсу также окончательно подтвердили диагностированный ранее синдром Гийена-Барре.
О госпитализации Чубайса с синдромом Гийена-Барре в одну из европейских клиник Собчак сообщила 31 июля, эту информацию вскоре подтвердили и источники Reuters.
1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют деталями о состоянии Чубайса. Он назвал госпитализацию политика печальными новостями и пожелал ему скорейшего выздоровления.
23 марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что Чубайс сделал это из-за несогласия с политикой государства. Песков отмечал, что Чубайс уволился по собственному желанию.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.