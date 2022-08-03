Собчак рассказала о частичном параличе лица у Чубайса

Состояние бывшего спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса стабилизировалось, однако у него частично парализовано лицо, не закрывается один глаз, а также нарушена моторика конечностей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналист Ксения Собчак со ссылкой на его жену, режиссера Авдотью Смирнову.