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В Кремле пожелали выздоровления госпитализированному Чубайсу

Ведомости

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пожелал «скорейшего выздоровления» экс-спецпредставителю президента по вопросам устойчивого развития Анатолию Чубайсу. В Кремле выразили готовность помочь политику, в случае получения от него такого обращения.

«О каких-то обращениях за помощью мне неизвестно чтобы были. Безусловно это печальные новости. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но в то ж время мы не владеем деталями», — заявил Песков. На вопрос о том, поможет ли Россия в лечении экс-спецпредставителю, пресс-секретарь президента ответил: «Естественно, он российский гражданин. По мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам».

Накануне журналист Ксения Собчак в своем Telegram сообщила о госпитализации Чубайса в одно из медучреждений Европы с синдромом Гийена-Барре. По словам Чубайса, которого цитировала Собчак, он находится в состоянии средней тяжести, однако стабилен.

23 марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что Чубайс сделал это из-за несогласия с политикой главы государства по проведению специальной военной операции на Украине. Песков отмечал, что Чубайс уволился по собственному желанию.  

Президент России Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями в декабре 2020 г. после его ухода с поста главы «Роснано», который он занимал с 2008 г. 

1 июня ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что «служащие силовых ведомств» подозревают Чубайса и его окружение в коррупции, однако о каких конкретно коррупционных преступлениях идет речь не уточнялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных