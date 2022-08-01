В Кремле пожелали выздоровления госпитализированному Чубайсу
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пожелал «скорейшего выздоровления» экс-спецпредставителю президента по вопросам устойчивого развития Анатолию Чубайсу. В Кремле выразили готовность помочь политику, в случае получения от него такого обращения.
«О каких-то обращениях за помощью мне неизвестно чтобы были. Безусловно это печальные новости. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но в то ж время мы не владеем деталями», — заявил Песков. На вопрос о том, поможет ли Россия в лечении экс-спецпредставителю, пресс-секретарь президента ответил: «Естественно, он российский гражданин. По мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам».
Накануне журналист Ксения Собчак в своем Telegram сообщила о госпитализации Чубайса в одно из медучреждений Европы с синдромом Гийена-Барре. По словам Чубайса, которого цитировала Собчак, он находится в состоянии средней тяжести, однако стабилен.
23 марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что Чубайс сделал это из-за несогласия с политикой главы государства по проведению специальной военной операции на Украине. Песков отмечал, что Чубайс уволился по собственному желанию.
Президент России Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями в декабре 2020 г. после его ухода с поста главы «Роснано», который он занимал с 2008 г.
1 июня ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что «служащие силовых ведомств» подозревают Чубайса и его окружение в коррупции, однако о каких конкретно коррупционных преступлениях идет речь не уточнялось.
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