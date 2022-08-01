В Кремле пожелали выздоровления госпитализированному Чубайсу

«О каких-то обращениях за помощью мне неизвестно чтобы были. Безусловно это печальные новости. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Но в то ж время мы не владеем деталями», — заявил Песков. На вопрос о том, поможет ли Россия в лечении экс-спецпредставителю, пресс-секретарь президента ответил: «Естественно, он российский гражданин. По мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам».