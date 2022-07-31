Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник
Бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс попал в одно из медучреждений Европы с синдромом Гийена-Барре, сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
«Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом «синдром Гийена-Барре». Состояние средней тяжести, стабильное», — цитирует журналистка в своем Telegram-канале Анатолия Чубайса. По словам Собчак, бывший политик находится в реанимации.
В конце марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны в Стамбул, затем, по данным ТАСС, он находился в Италии. Позднее его представитель сообщил агентству, что экс-глава «Роснано» находится в Израиле. Чубайс после своего отъезда также покинул совет директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».
В середине апреля новый гендиректор «Роснано» Сергей Куликов, назначенный на этот пост в конце 2020 г. вместо Чубайса, обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте. Независимыми аудиторами, в том числе Федеральным казначейством, обнаружены факты завышения реальной рыночной стоимости портфельных активов института развития, а также некорректного ведения отчетности, говорится в письме Куликова генеральному прокурору Игорю Краснову (есть у «Ведомостей», подлинность документа подтвердили близкий к «Роснано» источник и источник в силовых структурах).