Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник

В конце марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны в Стамбул, затем, по данным ТАСС, он находился в Италии. Позднее его представитель сообщил агентству, что экс-глава «Роснано» находится в Израиле. Чубайс после своего отъезда также покинул совет директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».